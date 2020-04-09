2020-04-09T09:47:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Волонтеров в Тульской области ждет поддержка и поощрение

Таков вывод из обсуждаемых тем заседания оперативного штаба, прошедшего накануне, 8 апреля
Игорь КОПЫТОВ
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Волонтеров в Тульской области ждет поддержка и поощрениеВолонтеров в Тульской области ждет поддержка и поощрениеФото: соцсети
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В своем обращении Президент отметил важность работы по оказанию помощи пожилым людям и тем, кто находится на самоизоляции. В Тульской области наиболее уязвимых категорий снабжают бесплатными продуктовыми наборами. В их доставке активно помогают волонтеры. И должна находиться возможность поддержать и поощрить самых активных волонтеров, в том числе материально. Поручение уже дано министерству молодежной политики.

Кстати, за последние дни в Комплексный центр социального обслуживания поступило более 1,5 тысяч обращений от граждан, нуждающихся в товарах первой необходимости. В том числе – 208 заявок на получение бесплатного продуктового набора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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