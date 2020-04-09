Волонтеров в Тульской области ждет поддержка и поощрение

В своем обращении Президент отметил важность работы по оказанию помощи пожилым людям и тем, кто находится на самоизоляции. В Тульской области наиболее уязвимых категорий снабжают бесплатными продуктовыми наборами. В их доставке активно помогают волонтеры. И должна находиться возможность поддержать и поощрить самых активных волонтеров, в том числе материально. Поручение уже дано министерству молодежной политики.

Кстати, за последние дни в Комплексный центр социального обслуживания поступило более 1,5 тысяч обращений от граждан, нуждающихся в товарах первой необходимости. В том числе – 208 заявок на получение бесплатного продуктового набора.