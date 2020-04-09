2020-04-09T09:47:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области заработали системообразующие предприятия, а также организации жизненно важных отраслей

Пока не на полную мощность
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области заработали системообразующие предприятия, а также организации жизненно важных отраслейВ Тульской области заработали системообразующие предприятия, а также организации жизненно важных отраслейФото: Алексей ФОКИН
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После длительных выходных на работу вышли порядка 43 000 человек – в основном это работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом, значительная часть граждан продолжает трудиться дистанционно.

В качестве предписания предприятиям региона направили требование - каждый день предоставлять сведения о численности сотрудников. Кроме того, на контроле держат ситуацию с наличием антисептиков и средств индивидуальной защиты в организациях.

На сегодняшний день 108 системообразующих предприятий Тульской области, а также более 600 предприятий жизненно важных отраслей выполнили необходимые для возобновления работы санитарные требования. Это предприятия энергетики, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, водоочистки, нефтепродуктообеспечения (включая АЗС), строительной отрасли, капремонта, аварийно-восстановительные бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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