В Тульской области заработали системообразующие предприятия, а также организации жизненно важных отраслей

После длительных выходных на работу вышли порядка 43 000 человек – в основном это работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом, значительная часть граждан продолжает трудиться дистанционно.

В качестве предписания предприятиям региона направили требование - каждый день предоставлять сведения о численности сотрудников. Кроме того, на контроле держат ситуацию с наличием антисептиков и средств индивидуальной защиты в организациях.

На сегодняшний день 108 системообразующих предприятий Тульской области, а также более 600 предприятий жизненно важных отраслей выполнили необходимые для возобновления работы санитарные требования. Это предприятия энергетики, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, водоочистки, нефтепродуктообеспечения (включая АЗС), строительной отрасли, капремонта, аварийно-восстановительные бригады.