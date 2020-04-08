Дмитрий Миляев посетил строительство мемориала энергетикам-героям и площадь Победы

Выездное совещание с участием главы администрации Тулы прошло на указанных объектах 8 апреля.

Новый мемориал возводят на Щекинском шоссе по инициативе компании «Россети». Проект поддержал губернатор Алексей Дюмин. Мемориал построят в два этапа. Сейчас идет первый этап работ. Дмитрий Миляев осмотрел строительную площадку. Главе городской администрации рассказали, что уже завершены бетонные и монолитные работы. Залит фундамент под монтаж центральной стелы высотой 14 м 18 см по количеству дней войны. К ее установке планируют приступить на следующей неделе. Установлены барельефы: вскоре их украсят художественные панно и имена энергетиков-героев, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали жизнедеятельность предприятий страны, защищали Родину с оружием в руках.

Новый мемориал возводят на Щекинском шоссе по инициативе компании «Россети». Проект поддержал губернатор Алексей Дюмин.Фото: материалы пресс-служб

Параллельно с возведением памятных конструкций идут работы по выравниванию рельефа. Со стороны Щекинского шоссе будет предусмотрено парковочное пространство для остановки экскурсионных автобусов. Впереди благоустройство и озеленение территории мемориала. Все работы планируют завершить к концу текущего месяца.

Со стороны администрации Тулы также проводится большая работа по благоустройству прилегающей территории к будущему памятному месту.

Со стороны Щекинского шоссе будет предусмотрено парковочное пространство для остановки экскурсионных автобусов.Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Миляев отметил, что для координации всех действий при создании мемориала создана рабочая группа, деятельность которой призвана обеспечить своевременное завершение проекта:

- Службы города и ресурсоснабжающие организации проводят большой комплекс работ по удалению и вывозу аварийных деревьев, бесхозных построек, замене опор освещения, выносу сетей, приведению в порядок фасадов МКД. Все работы находятся в графике и под контролем городской администрации и компании «Россети». Мемориал должен быть закончен к празднованию 75-летия Победы.

Второй объект рабочего выездного совещания – площадь Победы. Ее благоустройство продолжается. В 2019 году на площади подрядчик выполнил работы по устройству бетонного основания, отремонтировал постаменты артиллерийских орудий, гранитных тумб, уложил тротуарную плитку на подходах к центральной части мемориала.

В марте 2020 года был заключен контракт с новым подрядчиком на проведение работ по укладке гранитных плит на территории площади.

Дмитрий Миляев посетил строительство мемориала энергетикам-героям и площадь ПобедыФото: материалы пресс-служб

Представитель компании-подрядчика рассказал Дмитрию Миляеву, что со строительными материалами проблем нет. Гранитные плиты завезены, рабочие приступили к их укладке. Срок окончания работ по контракту - 1 мая.

Второй объект рабочего выездного совещания – площадь Победы.Фото: материалы пресс-служб

Глава администрации Тулы подчеркнул, что все работы должны быть завершены вовремя: - Этот объект знаковый для города, к нему приковано особое внимание общественности. Главное, чтобы все работы были выполнены качественно.

Подрядчик заверил, что все сроки будут соблюдены.