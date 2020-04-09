Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 апреля 2020: число случаев заражения достигло 54

Число случаев заражения коронавирусом в Тульской области достигло 54.

8 апреля региональный оперативный штаб сообщил о 5 новых случаях заболевания. Четверо человек заразились после контакта с ранее заболевшими. При каких обстоятельствах произошло заражение еще одного туляка, выясняется.

Все пятеро были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное. У подростка болезнь протекает без клинических проявлений.