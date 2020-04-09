2020-04-08T18:00:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 апреля 2020: число случаев заражения достигло 54

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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Число случаев заражения коронавирусом в Тульской области достигло 54.

8 апреля региональный оперативный штаб сообщил о 5 новых случаях заболевания. Четверо человек заразились после контакта с ранее заболевшими. При каких обстоятельствах произошло заражение еще одного туляка, выясняется.

Все пятеро были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное. У подростка болезнь протекает без клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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