2020-04-09T09:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Конференция Владимира Путина с Алексеем Дюминым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания

Губернатор Тульской области принял участие в совещании с президентом РФ
Мария ВЛАСОВАИгорь КОПЫТОВ
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Конференция Владимира Путина с Алексеем Дюминым по теме коронавируса 8 апреля 2020Конференция Владимира Путина с Алексеем Дюминым по теме коронавируса 8 апреля 2020Фото: материалы пресс-служб
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8 апреля президент России Владимир Путина вновь обратился к гражданам страны.

Обращение состоялось в рамках совещания с губернаторами по теме коронавируса. Глава государства провел его в видеоформате.

Во время совещания были приняты основные решения. Так, в Тульской области на передовой борются с инфекцией более 550 медработников. И в региональном бюджете уже предусмотрены 8 млн рублей на стимулирующие выплаты за март для врачей и работников стационаров, лабораторий, скорой помощи, а также персонала поликлиник. На поддержку медиков в регион также поступили федеральные средства, о которых говорил президент.

Глава региона подчеркнул необходимость жесткого контроля за тем, как предприятия соблюдают санитарные требования. Потому как 8 апреля необходимые для возобновления работы санитарные требования выполнили 108 системообразующих предприятий, а также более 600 предприятий жизненно важных отраслей. В то же время значительная часть персонала продолжит работать дистанционно.

Также заместителю председателя правительства Оксане Осташко поручено проработать возможность организации питания медиков, которые круглосуточно ведут борьбу с коронавирусом, силами тульских предприятий общепита за счет внебюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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