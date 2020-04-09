Конференция Владимира Путина с Алексеем Дюминым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания

8 апреля президент России Владимир Путина вновь обратился к гражданам страны.

Обращение состоялось в рамках совещания с губернаторами по теме коронавируса. Глава государства провел его в видеоформате.

Во время совещания были приняты основные решения. Так, в Тульской области на передовой борются с инфекцией более 550 медработников. И в региональном бюджете уже предусмотрены 8 млн рублей на стимулирующие выплаты за март для врачей и работников стационаров, лабораторий, скорой помощи, а также персонала поликлиник. На поддержку медиков в регион также поступили федеральные средства, о которых говорил президент.

Глава региона подчеркнул необходимость жесткого контроля за тем, как предприятия соблюдают санитарные требования. Потому как 8 апреля необходимые для возобновления работы санитарные требования выполнили 108 системообразующих предприятий, а также более 600 предприятий жизненно важных отраслей. В то же время значительная часть персонала продолжит работать дистанционно.

Также заместителю председателя правительства Оксане Осташко поручено проработать возможность организации питания медиков, которые круглосуточно ведут борьбу с коронавирусом, силами тульских предприятий общепита за счет внебюджетных средств.