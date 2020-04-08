Стоматологическая клиника "Вита-Дент": мы работаем - у нас безопасно!

Это вполне логично, исходя из эпидемиологической ситуации. О том, как работает стоматологическая клиника "Вита-дент" рассказал главный врач и руководитель медицинского учреждения Иван Федорович Бондаренко..

Главный врач и руководитель медицинского учреждения Иван Бондаренко

Что важно сейчас

Прежде всего, надо сказать, что любое медицинское учреждение, и наша клиника, в частности, — это предприятие с повышенными мерами ежедневной и еженедельной обработки помещений, мебели, инструментов и спецодежды. Это регламентируется документами по санэпид — нормативам, разработанным для медицинских учреждений. Там же прописаны меры, которые должны применяться в медучреждениях в случаях пандемии и других чрезвычайных ситуаций.

1. Добавили дополнительные меры обработки в клинике мест общего пользования, защиты персонала на ресепшен, обеспечили средствами личной обработки рук и так далее.

2. Составили расписание таким образом, чтобы пациенты не встречались друг с другом на ресепшен и после каждого пациента обрабатывались все поверхности зоны ресепшн и, конечно же, все поверхности в кабинетах.

3.Аппарат по дезинфекции воздуха в клинике работает постоянно.

Основной принцип работы - индивидуальный подходя к каждому пациенту.

Что важно всегда

Наши пациенты доверяют нашему опыту и квалификации, ведь мы оказываем стоматологическую помощь уже более 10 лет. Сегодня — это восемь стоматологических кресел, девять специалистов высокого класса, среди которых: три терапевта, ортодонт, три ортопеда и два хирурга — парадонтолог и имплантолог.

Стоматологическая клиника "Вита-дент" - это современные методики лечения, оборудование последнего поколения и грамотные специалисты. Врачи-стоматологии применяют на практике инновационные достижения современной стоматологии, направленные, в первую очередь, на сохранение зубов. Имеющиеся в стоматологии оборудование и материалы позволяют проводить широкий спектр услуг по лечению и восстановлению зубов.

У нас принимают дипломированные врачи-стоматологии различных специализаций, регулярно повышающие свою квалификацию и имеющие успешный опыт работы в стоматологии. Основная цель работы наших специалистов – это хороший результат, исключение возникновения осложнений и сведение к минимуму дискомфорта пациента в процессе всего лечения.

Основной принцип нашей работы - индивидуальный подходя к каждому пациенту. Поэтому мы предоставляем качественное обслуживание и отличный результат!

Клиника «Вита-Дент»:

г. Тула, ул. Октябрьская, 24, 4 этаж

Телефон регистратуры:

8 (4872) 440-340

8-905-627-26-26

Режим работы:

Понедельник-пятница: 9:00 — 19:00,

суббота 9:00 — 14:00.