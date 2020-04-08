Нездоровый румянец. Мифы об атопическом дерматите

В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сложившейся на территории нашей страны, ГУЗ «ТОККВД» рекомендует вам посещать учреждения здравоохранения только в случае экстренной необходимости.

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В связи с эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции, сложившейся на территории нашей страны, комиссии ГУЗ «ТОККВД» по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством и медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будут проводится по адресу: г. Тула, ул. Декабристов, д. 53 с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Проведение всех остальных видов профилактических осмотров приостанавливается. Приносим извинения за оказанные неудобства.

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Атопический дерматит бывает только у детей.

Атопический дерматит (АД) у детей действительно встречается чаще, чем у взрослых, – им болеет каждый 5-й ребенок и каждый 50-й взрослый. Болезнь чаще всего возникает в первый год жизни, обострения фиксируются в 3, 6 лет и в подростковом возрасте (14–16), после чего проявления недуга обычно минимизируются или уходят совсем.

Главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Наталья Сергеевна РудневаФото: материалы пресс-служб

Однако есть группа пациентов, у которых заболевание остается на всю жизнь, причем его проявления во взрослом возрасте могут быть совсем «недетскими»: к атопическому дерматиту нередко присоединяется бронхиальная астма, а при самом неблагоприятном варианте болезнь может трансформироваться в лимфому кожи, которая относится к онкологическим болезням.

Болезнь возникает у детей, матери которых во время беременности питались неправильно и/или злоупотребляли апельсинами или грейпфрутами.

Связь между питанием матери во время беременности и возникновением дерматита у ребенка не доказана. Мама может быть причиной развития недуга в том случае, если она сама страдает атопическим дерматитом. АД – генетически обусловленное заболевание. Если он есть у одного из родителей, риск развития болезни у малыша – 50%, если у обоих – 80%.

Доказано, что атопический дерматит нередко возникает у детей, матери которых курили во время беременности либо после рождения дымят в присутствии ребенка. Происходит спазм сосудов (а затем и сосудистые нарушения) и отравляет организм, что запускает развитие болезни.

Красные щечки – это не опасно, поэтому к врачу ходить необязательно.

Атопический дерматит – не смертельная болезнь, тем не менее она так же приносит боль и дискомфорт, как и любое другое заболевание. Но видимые симптомы – это лишь внешние проявления болезни. Серьезные воспалительные процессы при атопическом дерматите происходят внутри организма. Болезнь нарушает работу иммунной системы, которая начинает реагировать на любые аллергены и раздражители.

Народная медицина – скорая помощь при любых кожных заболеваниях.

Средства, которые травники обычно рекомендуют при кожных заболеваниях: череда, чистотел, дегтярное мыло, при атопическом дерматите категорически противопоказаны.

Нанесение на больную кожу травяных примочек и притирок может не только спровоцировать присоединение вторичной бактериальной инфекции, но и вызвать острую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока, который может привести к смерти пациента.

Лечение атопического дерматита предполагает ступенчатый подход. При легких формах назначают базовый уход, при незначительных обострениях – атопические глюкокортикостероиды, при дальнейшем ухудшении – средства системной терапии, часть из которых входит в список жизненно важных средств.

Атопический дерматит с возрастом проходит самостоятельно.

Увы, это хроническое заболевание, которое полностью вылечить невозможно. Уход за кожей и лечение позволяют лишь добиться ремиссии.

Молодые люди с этим диагнозом даже освобождаются от службы в армии.

Сейчас в лечении атопического дерматита наметился настоящий прорыв, связанный с появлением таргетной биологической терапии, которая действует на ключевые механизмы воспаления и позволяет быстро добиться улучшения даже у пациентов с тяжелой формой атопического дерматита.

Прививки пациентам с атопическим дерматитом противопоказаны.

Обострение атопического дерматита действительно служит противопоказанием к вакцинации. Но в периоды «затишья» (контролируемого кожного процесса) прививаться нужно обязательно. Если у пациента есть аллергия на куриный белок, его нельзя прививать вакцинами, приготовленными на курином субстрате.

Атопический дерматит стартует после приема антибиотиков.

Любое лекарство даже у здорового человека может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Но здесь люди путают причину и следствие. После курса антибактериальной терапии атопический дерматит, действительно, может обостриться. Однако причиной этого служат не антибиотики, а патогенные микроорганизмы, для борьбы с которыми они назначаются. Возбудители болезней запускают в организме каскад иммунных реакций, которые и приводят к обострению атопического дерматита.

Пациентам с атопическим дерматитом запрещены занятия спортом и плавание в бассейне.

Занятия спортом при атопическом дерматите не запрещены, а, напротив, настоятельно рекомендуются, поскольку укрепляют психику и здоровье. Но нужно помнить, что главное в лечении пациентов с атопическим дерматитом – это правильный и регулярный уход за кожей. В идеале средство должен назначить врач-дерматолог.