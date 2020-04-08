2020-04-08T11:39:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Туле на 8 апреля 2020 года составило 6 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Туле на 8 апреля 2020 года
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Число выздоровевших от коронавируса в Туле на 8 апреля 2020 года составило 6 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Туле на 8 апреля 2020 года составило 6 человекФото: Алексей ФОКИН
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Шестой случай выздоровления от коронавируса зафиксирован в Тульской области. От COVID-19 выздоровела тулячка. Она заразилась после контакта с инфицированным жителем региона.

Женщина прошла курс лечения в областной клинической больнице. 7 апреля ее выписали после получения контрольного отрицательного результата на вирус.

В то же время 8 апреля коронавирус подтвердился у 5 человек. Всего в регионе число случаев заражения достигло 54.

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Среди заболевших - подросток (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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