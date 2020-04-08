Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 8 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 5 пациентов

8 апреля стало известно о 5 новых случаях заражения коронавирусом в Тульской области. Среди заболевших - подросток. Он заболел после общения с инфицированным родственником.

Еще 3 жителя также контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения выясняется.

Всех заболевших изолировали. Они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное. У подростка болезнь протекает без клинических проявлений.

Таким образом, в Тульской области число случаев достигло 54.

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