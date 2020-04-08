2020-04-08T11:37:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 8 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 5 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 8 апреля 2020 года
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 8 апреля 2020Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 8 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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8 апреля стало известно о 5 новых случаях заражения коронавирусом в Тульской области. Среди заболевших - подросток. Он заболел после общения с инфицированным родственником.

Еще 3 жителя также контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения выясняется.

Всех заболевших изолировали. Они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное. У подростка болезнь протекает без клинических проявлений.

Таким образом, в Тульской области число случаев достигло 54.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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