Туляк отправится в колонию за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Центральном стадионе

51-летний житель Тулы услышал приговор. Он признан виновным по двум статьям "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

В середине января мужчина анонимно позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что на стадионе «Арсенал» в Туле произойдет взрыв.

Его доставили в отдел полиции. Уже в кабинете мужчина ударил головой в область лица сотрудника полиции.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела. Ему назначено по совокупности преступлений 3,5 года в колонии-поселении, сообщает прокуратура Центрального района.