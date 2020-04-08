2020-04-08T10:21:56+03:00
Происшествия

Туляк отправится в колонию за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Центральном стадионе

Ему назначено по совокупности преступлений 3,5 года в колонии-поселении
Мария ВЛАСОВА
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Туляк отправится в колонию за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Центральном стадионеТуляк отправится в колонию за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Центральном стадионеФото: Алексей ФОКИН
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51-летний житель Тулы услышал приговор. Он признан виновным по двум статьям "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

В середине января мужчина анонимно позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что на стадионе «Арсенал» в Туле произойдет взрыв.

Его доставили в отдел полиции. Уже в кабинете мужчина ударил головой в область лица сотрудника полиции.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела. Ему назначено по совокупности преступлений 3,5 года в колонии-поселении, сообщает прокуратура Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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