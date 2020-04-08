2020-04-07T19:22:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 апреля 2020: проходят лечение 44 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области проходят лечение 44 человека. Всего в регионе зарегистрировано 49 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

7 апреля коронавирус в Тульской области подтвердился у 10 человек. Четверо из них заболели после поездки за рубеж. Еще шестеро - контактировали с ранее заболевшими.

Заразившихся изолировали. Они находятся под медицинским наблюдением. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Коронавирус также подозревают у депутата тульской гордумы. Члены ее семьи также госпитализированы в инфекционное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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