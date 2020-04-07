Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 апреля 2020: диагноз подтвердился у 10 пациентов

По данным на утро 7 апреля коронавирус в Тульской области лабораторно подтвержден у десяти человек. Четверо из них — двое взрослых и двое детей — прибыли на территорию Тульской области после поездки за рубеж. Еще шестеро - контактировали с ранее заболевшими.

Все заразившиеся сейчас изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Состояние их оценивается как удовлетворительное.