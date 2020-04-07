2020-04-07T11:21:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 апреля 2020: диагноз подтвердился у 10 пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 апреля 2020
Игорь КОПЫТОВ
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Новые случаи заражения в Тульской области на 7 апреля: диагноз подтвердился у 10 пациентовНовые случаи заражения в Тульской области на 7 апреля: диагноз подтвердился у 10 пациентовФото: Алексей ФОКИН
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По данным на утро 7 апреля коронавирус в Тульской области лабораторно подтвержден у десяти человек. Четверо из них — двое взрослых и двое детей — прибыли на территорию Тульской области после поездки за рубеж. Еще шестеро - контактировали с ранее заболевшими.

Все заразившиеся сейчас изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Состояние их оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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