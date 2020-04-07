Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 апреля 2020: диагноз подтвердился у 10 пациентов
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 апреля 2020
Новые случаи заражения в Тульской области на 7 апреля: диагноз подтвердился у 10 пациентовФото: Алексей ФОКИН
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По данным на утро 7 апреля коронавирус в Тульской области лабораторно подтвержден у десяти человек. Четверо из них — двое взрослых и двое детей — прибыли на территорию Тульской области после поездки за рубеж. Еще шестеро - контактировали с ранее заболевшими.
Все заразившиеся сейчас изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Состояние их оценивается как удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU