В Тульской области до 19 апреля введен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет

Все руководители предприятий оборонно-промышленного кмплекса региона подтвердили, что готовы скорректировать свою работу таким образом, чтобы режим самоизоляции для людей старше 65 лет был полностью обеспечен.

При этом все пожилые люди, подпадающие под эту категорию, имеют право на оформление больничного листа на все время действия ограничительных мероприятий.

Будут отменены и льготы на проезд в общественном транспорте для пожилых граждан, а стоимость единого месячного льготного проездного билета в следующем месяце уменьшится пропорционально количеству дней режима самоизоляции.