2020-04-07T10:07:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В элитном коттеджном поселке «Капитан», где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, проводятся проверки

Выявляются возможные факты нарушения режима самоизоляции
Игорь КОПЫТОВ
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В элитном коттеджном поселке «Капитан», где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, проводятся проверкиВ элитном коттеджном поселке «Капитан», где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, проводятся проверкиФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, что в выходные поселке Рождествено Заокского района выявлены сразу несколько заболевших коронавирусной инфекцией.

Контрольные мероприятия будут проводиться не только в других коттеджных поселках, которых много на территории Заокского района, но и в Ясногорском, Алексинском, Венёвском районах. Там, где сегодня наблюдается большое скопление людей, приехавших из Московской области.

Если в дальнейшем будет зафиксировано распространение инфекции, возможно принятие дополнительных мер, вплоть до закрытия отдельных населенных пунктов. Такие полномочия даны Президентом, и в случае необходимости, регион будет ими пользоваться во взаимодействии с силовыми структурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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