В элитном коттеджном поселке «Капитан», где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, проводятся проверки

Напомним, что в выходные поселке Рождествено Заокского района выявлены сразу несколько заболевших коронавирусной инфекцией.

Контрольные мероприятия будут проводиться не только в других коттеджных поселках, которых много на территории Заокского района, но и в Ясногорском, Алексинском, Венёвском районах. Там, где сегодня наблюдается большое скопление людей, приехавших из Московской области.

Если в дальнейшем будет зафиксировано распространение инфекции, возможно принятие дополнительных мер, вплоть до закрытия отдельных населенных пунктов. Такие полномочия даны Президентом, и в случае необходимости, регион будет ими пользоваться во взаимодействии с силовыми структурами.