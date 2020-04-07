В условиях повышенной готовности распространения коронавируса въезды в Тулу контролирует полиция
Посты действуют как на дорогах, так и на вокзалах
В условиях повышенной готовности распространения коронавируса въезды в Тулу контролирует полицияФото: Алексей ФОКИН
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Начаты проверки граждан, приезжающих из Москвы и Московской области на междугородних автобусах.
Сотрудники ГИБДД работают на двух постах на автотрассах на границе Тульской области, а участковые и сотрудники ППС дежурят на автовокзалах. Железнодорожный вокзал контролируется транспортной полицией.
Мероприятия будут продолжаться до особого распоряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU