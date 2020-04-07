Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 апреля 2020: регион по числу заболевших на 11 месте в РФ
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 апреля 2020
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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Тульская область по числу заболевших занимает 11 место в РФ. В регионе выявлено 39 человек с коронавирусной инфекцией.
6 апреля стало известно сразу о 10 случаях.
Тяжелых пациентов нет, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Все пациенты получают лечение согласно клиническим рекомендациям. Без клинических проявлений заболевание протекает у 11 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU