2020-04-06T18:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 апреля 2020: регион по числу заболевших на 11 месте в РФ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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Тульская область по числу заболевших занимает 11 место в РФ. В регионе выявлено 39 человек с коронавирусной инфекцией.

6 апреля стало известно сразу о 10 случаях.

Тяжелых пациентов нет, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Все пациенты получают лечение согласно клиническим рекомендациям. Без клинических проявлений заболевание протекает у 11 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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