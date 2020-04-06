Коронавирус в Тульской области: предприятия обязали проводить дезинфекцию раз в два часа

В Тульской области на предприятиях и организациях региона усилили санитарные меры. Дополнительные меры введены для недопущения распространения коронавируса в регионе.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано до минимума сократить число задействованных работников. Сотрудники из разных смен не должны пересекаться. Перед началом каждой смены необходима дезинфекция оборудования и помещения.

На предприятиях должны присутствовать медработники, которые будут контролировать состояние сотрудников и проводить выборочный осмотр. Обязательно измерение температуры, а также использование средств индивидуальной защиты.

В числе обязательных требований – обработка полов, оборудования, поверхностей не реже одного раза в 2 часа.

Добираться из дома на работу и обратно сотрудники должны на корпоративном автотранспорте или на личных автомобилях.