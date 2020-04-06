2020-04-06T11:43:28+03:00
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Коронавирус в Тульской области: названы системообразующие предприятия региона

В списке 171 организация
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области названы системообразующие предприятия регионаВ Тульской области названы системообразующие предприятия регионаФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области одобрен и опубликован список системообразующих предприятий региона. К ним отнесли АО "КБП", АО "Щегловский вал", АО НПО "Сплав", АО АК "Туламашзавод", ПАО "Тульский оружейный завод" и другие. Всего в списке 171 организация.

К системообразующим предприятиям отнесены:

- оборонно-промышленного комплекса;

- гражданского машиностроения;

- химической, металлургической, легкой и стекольной промышленности;

- целлюлозно-бумажного производства;

- промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций;

- топливно-энергетического, агропромышленного и жилищно-коммунального комплексов;

- транспорта и дорожного хозяйства;

- в сфере природных ресурсов и экологии;

- розничной торговли;

- строительства;

- таможенного оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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