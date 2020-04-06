Коронавирус в Тульской области: названы системообразующие предприятия региона
В Тульской области одобрен и опубликован список системообразующих предприятий региона. К ним отнесли АО "КБП", АО "Щегловский вал", АО НПО "Сплав", АО АК "Туламашзавод", ПАО "Тульский оружейный завод" и другие. Всего в списке 171 организация.
К системообразующим предприятиям отнесены:
- оборонно-промышленного комплекса;
- гражданского машиностроения;
- химической, металлургической, легкой и стекольной промышленности;
- целлюлозно-бумажного производства;
- промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций;
- топливно-энергетического, агропромышленного и жилищно-коммунального комплексов;
- транспорта и дорожного хозяйства;
- в сфере природных ресурсов и экологии;
- розничной торговли;
- строительства;
- таможенного оформления.
ИСТОЧНИК KP.RU