2020-04-06T11:05:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: зафиксирован пятый случай излечения от COVID-19

Тулячка заразилась после контакта с инфицированным жителем региона
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области зафиксирован пятый случай излечения от COVID-19В Тульской области зафиксирован пятый случай излечения от COVID-19Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области зафиксирован пятый случай излечения от коронавируса. 6 апреля женщина была выписана из больницы.

Тулячка заразилась после контакта с инфицированным жителем региона. Ее госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 11. По окончании курса лечения контрольный тест дал отрицательный результат.

В то же время в больницах остаются 34 жителя региона. 6 апреля стало известно о заболевании коронавирусной инфекцией еще 10 человек.

Всего в Тульской области зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Самоизолировались и находятся под наблюдением врачей 1 418 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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