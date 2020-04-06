Коронавирус в Тульской области: зафиксирован пятый случай излечения от COVID-19

В Тульской области зафиксирован пятый случай излечения от коронавируса. 6 апреля женщина была выписана из больницы.

Тулячка заразилась после контакта с инфицированным жителем региона. Ее госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 11. По окончании курса лечения контрольный тест дал отрицательный результат.

В то же время в больницах остаются 34 жителя региона. 6 апреля стало известно о заболевании коронавирусной инфекцией еще 10 человек.

Всего в Тульской области зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Самоизолировались и находятся под наблюдением врачей 1 418 человек.

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