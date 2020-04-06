2020-04-06T10:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 6 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 10 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 6 апреля 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 6 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 10 пациентовНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 6 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 10 пациентовФото: Алексей ФОКИН
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6 апреля стало известно о 10 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Пятеро человек контактировали с ранее заболевшими на территории области, трое заразились после посещения Москвы.

Один человек заболел после поездки за границу. Как заразился еще у один житель региона, выясняется.

Все 10 человек своевременно изолировали. Заболевшие находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Столько же человек получили положительные результаты тестов на коронавирус накануне, 5 апреля.

На сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В больницах региона лечат 34 людей. Это жители Тулы, Новомосковска, Кимовска, Узловой, Донского, Суворова, Куркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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