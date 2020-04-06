2020-04-06T10:11:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: уточнен список категорий граждан старше 65 лет для самоизоляции

Режим самоизоляции в Тульской области могут не соблюдать еще три категории граждан
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области уточнен список категорий граждан старше 65 лет для самоизоляцииВ Тульской области уточнен список категорий граждан старше 65 лет для самоизоляцииФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области уточнен список категорий граждан старше 65 лет, на которых не распространяется режим самоизоляции. Он не применяется:

- к руководителям предприятий (организаций),

- к руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области,

- к работникам медицинских организаций независимо от форм собственности.

Ранее режим самоизоляции не распространялся также на работников предприятий ОПК, работников учреждений соцзащиты, соцобслуживания, центров занятости населения, АО «Почта России».

В остальных случаях жители Тульской области старше 65 лет должны находиться дома до 19 апреля. Выходить на улицу можно, если нужна экстренная медицинская помощь, а также для походов в магазин и выгула домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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