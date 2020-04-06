Коронавирус в Тульской области: уточнен список категорий граждан старше 65 лет для самоизоляции
В Тульской области уточнен список категорий граждан старше 65 лет, на которых не распространяется режим самоизоляции. Он не применяется:
- к руководителям предприятий (организаций),
- к руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области,
- к работникам медицинских организаций независимо от форм собственности.
Ранее режим самоизоляции не распространялся также на работников предприятий ОПК, работников учреждений соцзащиты, соцобслуживания, центров занятости населения, АО «Почта России».
В остальных случаях жители Тульской области старше 65 лет должны находиться дома до 19 апреля. Выходить на улицу можно, если нужна экстренная медицинская помощь, а также для походов в магазин и выгула домашних животных.
ИСТОЧНИК KP.RU