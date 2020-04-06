Продление нерабочей недели в Тульской области: разрешено работать ломбардам, ветклиникам и автомойкам

В Тульской области смогут работать в нерабочие дни системообразующие предприятия и предприятия, чья деятельность направлена на поддержание стабильной жизнедеятельности региона. Соответствующий Указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

В перечень вошли:

- организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов, УК; - организации и ИП, выполняющие работы по благоустройству, обеспечивающие расчёты за ЖКУ и энергоресурсы; - организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации; - предприятия обрабатывающей промышленности, производители стройматериалов; - страховые компании, а также фирмы, оказывающие консалтинговые, рекламные услуги, услуги в сфере IT, работающие дистанционно; - отделения почтовой связи, центры занятости населения и учреждения социальной защиты населения региона; - ломбарды; - ветклиники; - магазины стройматериалов, организации, продающие семена, саженцы, рассаду, удобрения и другие товары для весенне-полевых работ; - АЗС и АГЗС; - автосервисы, шиномонтажи, автомойки (в том числе в режиме самообслуживания), магазины автозапчастей; - МФЦ - предоставление только экстренных услуг; - нотариусы (только по предварительной записи); - продуктовые магазины, в том числе продающие алкоголь и табачную продукцию, а также магазины, реализующие бытовую химию, хозяйственные товары, санитарно-гигиенические изделия, металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, зоотовары.

Эти предприятия смогут присутупить к работе с 8 апреля и после представления уведомления в региональный Роспотребнадзор о выполнении дополнительных мер.