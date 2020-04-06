2020-04-06T09:43:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Тульской области: разрешено работать ломбардам, ветклиникам и автомойкам

Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
В Тульской области утвержден перечень организаций и учреждений, работающих с 8 апреляВ Тульской области утвержден перечень организаций и учреждений, работающих с 8 апреляФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области смогут работать в нерабочие дни системообразующие предприятия и предприятия, чья деятельность направлена на поддержание стабильной жизнедеятельности региона. Соответствующий Указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

В перечень вошли:

- организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов, УК; - организации и ИП, выполняющие работы по благоустройству, обеспечивающие расчёты за ЖКУ и энергоресурсы; - организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации; - предприятия обрабатывающей промышленности, производители стройматериалов; - страховые компании, а также фирмы, оказывающие консалтинговые, рекламные услуги, услуги в сфере IT, работающие дистанционно; - отделения почтовой связи, центры занятости населения и учреждения социальной защиты населения региона; - ломбарды; - ветклиники; - магазины стройматериалов, организации, продающие семена, саженцы, рассаду, удобрения и другие товары для весенне-полевых работ; - АЗС и АГЗС; - автосервисы, шиномонтажи, автомойки (в том числе в режиме самообслуживания), магазины автозапчастей; - МФЦ - предоставление только экстренных услуг; - нотариусы (только по предварительной записи); - продуктовые магазины, в том числе продающие алкоголь и табачную продукцию, а также магазины, реализующие бытовую химию, хозяйственные товары, санитарно-гигиенические изделия, металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, зоотовары.

Эти предприятия смогут присутупить к работе с 8 апреля и после представления уведомления в региональный Роспотребнадзор о выполнении дополнительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Теплая апрельская весна все же возвращается в Тульскую область. Но ненедолго
В Тульской области легковушка въехала в большегруз
В Тульской области иномарка вылетела в кювет
Жительница Тульской области угнала велосипед из коридора офисного помещения
Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»
Житель Тульской области украл в магазине у пенсионерки кошелек
Тульские суворовцы лишились весенних каникул из-за коронавируса
Тульские суворовцы уйдут на летние каникулы раньше
6 апреля сразу в нескольких районах Тулы наблюдаются перебои с водобеспечением
В Туле на пересечении ул. Оборонной и Тимирязева столкнулись две иномарки
Погода в Туле 6 апреля: переменная облачность и +6 градусов
Полицейские контролируют въезд в Тульскую область граждан из других регионов
МЧС предупредило туляков об усилении ветра и метели
Продление нерабочей недели в Тульской области: школьники продолжат учиться дистанционно
Погода в Туле 5 апреля: облачно с прояснениями, дождь и сильный ветер
Тульская фабрика готова изготовить 100 тысяч медицинских масок
В Тульской области мужчина украл из магазина бытовой техники газовую колонку