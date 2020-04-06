Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 апреля 2020: одну пациентку вылечили, 10 заболели

По состоянию на 6 апреля 2020 число зараженных коронавирусом в Тульской области не изменилось. В медучреждениях региона лечат 24 человек.

О 10 новых случаях стало известно 5 апреля. 6 человек заразились COVID-19 за рубежом, еще 3 - контактировали с заболевшими. В одном случае источник заражения неизвестен.

Все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

Всего в Тульской области выявлено 29 случаев. Четверо человек успешно прошли лечение.

4 апреля была выписана домой тулячка, заболевшая после контакта с инфицированным жителем области. Контрольный анализ на коронавирус после завершения лечения показал отрицательный результат.

Еще одна пенсионерка выздоровела, но скончалась за день до выписки от хронического заболевания.