2020-04-05T18:16:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 апреля 2020: одну пациентку вылечили, 10 заболели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 апреля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 апреля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 6 апреля 2020 число зараженных коронавирусом в Тульской области не изменилось. В медучреждениях региона лечат 24 человек.

О 10 новых случаях стало известно 5 апреля. 6 человек заразились COVID-19 за рубежом, еще 3 - контактировали с заболевшими. В одном случае источник заражения неизвестен.

Все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

Всего в Тульской области выявлено 29 случаев. Четверо человек успешно прошли лечение.

4 апреля была выписана домой тулячка, заболевшая после контакта с инфицированным жителем области. Контрольный анализ на коронавирус после завершения лечения показал отрицательный результат.

Еще одна пенсионерка выздоровела, но скончалась за день до выписки от хронического заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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