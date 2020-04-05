Коронавирус в Тульской области: вылечилась еще одна пациентка

В Тульской области медики вылечили еще одну пациентку от коронавируса. 4 апреля женщину выписали из больницы. Тулячка заболела после контакта с ранее инфицированным жителем области.

Это четвертый случай выздоровления в регионе. Ранее стены медчреждений покинула семейная пара и школьница. У последней отсутствовали клинические проявления заболевания.

На сегодняшний день число выявленных случаев коронавирусной инфекции выросло до 29. 5 апреля диагноз подтвердился сразу у 10 жителей региона.

Всех заболевших своевременно изолировали. Они находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

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