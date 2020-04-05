2020-04-05T15:54:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 5 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у десяти пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 5 апреля 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 5 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у десяти пациентовНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 5 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у десяти пациентовФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 5 апреля 2020 года за сутки коронавирус в Тульской области подтвердился у 10 пациентов. Их состояние стабильное. Заболевшие находятся под наблюдением медиков.

Шесть человек вернулись из-за рубежа, еще трое - контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения еще предстоит найти.

Среди заболевших - 4 человека из поселка Рождествено Заокского района. Сейчас в населенном пункте идет дезинфекция. В случае распространения инфекции в населенном пункте введут полный карантин.

Таким образом, число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло 29. Вылечились 4 человека. Еще одна выздоровевшая пенсионерка скончалась за день до выписки от хронического заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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