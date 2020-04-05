В тульских монастырях молятся против коронавируса
Коронавирус внес свои коррективы во все сферы. В Тульской области для снижения распространения COVID-2019 храмам рекомендовали при проведении обрядов и церемоний обеспечить расстояние между прихожанами не менее 1,5 м, а также для сокращения их числа в помещениях, максимально использовать современные технические средства для трансляции службы. Например, проводить онлайн-трансляции.
Теперь в тульских обителях, равно как и во всех монастырях Русской Православной Церкви, на фоне распространения коронавируса силами братии и сестер совершаются ежедневные «Молебные пения во время губительного поветрия».
В ночь с 3 на 4 апреля, в праздник Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста) в монастырях Тульской епархии за Божественной литургией употреблялись особые прошения и молитвы на сугубой ектении, а также прошли крестные ходы со святынями обителей и внутри их стен.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил Божественную литургию в Свято-Покровском (Феодосиевском) храме Тулы.
Верующим напоминают о важности соблюдения карантинных мер и, по возможности, организуют трансляции богослужений.
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ИСТОЧНИК KP.RU