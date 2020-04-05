В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейским

В одной из деревень Веневского района пьяный местный житель устроил стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место полицейским. После вооруженный мужчина закрылся у себя дома. ЧП произошло субботним вечером, 4 апреля.

Сотрудники СОБР задержали стрелка после долгих переговоровФото: материалы пресс-служб

Полицейские и ОМОН оцепили территорию во избежание жертв. Пока шли переговоры, дебошир угрожал силовикам.

И все же сотрудники СОБР регионального управления Росгвардии задержали мужчину и передали полицейским. При этом никто не пострадал. 64-летний безработный ранее судимый местный житель доставлен в дежурную часть отдела для разбирательства.

Стрелок угрожал силовикам, закрывшись в доме.Фото: материалы пресс-служб

У задержанного изъяли гладкоствольное ружье и винтовку с продольно скользящим затвором, боеприпасы, а также муляж гранаты. При этом зарегистрированного оружия за мужчиной не числится.

В арсенале мужчины нашли ружье, винтовку, боеприпасы, а также муляж гранаты.Фото: материалы пресс-служб

Следственным отделом по городу Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти».