2020-04-05T13:59:39+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейским

По данному факту возбуждено уголовное дело [фото]
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейскимВ Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейскимФото: материалы пресс-служб
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В одной из деревень Веневского района пьяный местный житель устроил стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место полицейским. После вооруженный мужчина закрылся у себя дома. ЧП произошло субботним вечером, 4 апреля.

Сотрудники СОБР задержали стрелка после долгих переговоров Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники СОБР задержали стрелка после долгих переговоровФото: материалы пресс-служб

Полицейские и ОМОН оцепили территорию во избежание жертв. Пока шли переговоры, дебошир угрожал силовикам.

И все же сотрудники СОБР регионального управления Росгвардии задержали мужчину и передали полицейским. При этом никто не пострадал. 64-летний безработный ранее судимый местный житель доставлен в дежурную часть отдела для разбирательства.

Стрелок угрожал силовикам, закрывшись в доме. Фото: материалы пресс-служб

Стрелок угрожал силовикам, закрывшись в доме.Фото: материалы пресс-служб

У задержанного изъяли гладкоствольное ружье и винтовку с продольно скользящим затвором, боеприпасы, а также муляж гранаты. При этом зарегистрированного оружия за мужчиной не числится.

В арсенале мужчины нашли ружье, винтовку, боеприпасы, а также муляж гранаты. Фото: материалы пресс-служб

В арсенале мужчины нашли ружье, винтовку, боеприпасы, а также муляж гранаты.Фото: материалы пресс-служб

Следственным отделом по городу Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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