2020-04-05T12:38:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: в Донском и Куркино на карантин закрыли отделения городских больниц

У пациентов подозревают коронавирусную инфекцию
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Коронавирус в Тульской области: в Донском и Куркино на карантин закрыли отделения городских больницКоронавирус в Тульской области: в Донском и Куркино на карантин закрыли отделения городских больницФото: Алексей ФОКИН
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Терапевтические отделения донской городской больницы № 1 и куркинской центральной районной больницы закрыли временно на карантин.

У пациентов этих медучреждений подозревают коронавирусную инфекцию. У них взяты анализы. Пациенты - жители Донского и Куркина - госпитализированы в Тульскую областную клиническую больницу. Их состояние стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

У медперсонала и пациентов, контактировавших с заболевшими, взяты анализы на коронавирус.

До получения окончательных результатов на 10 день пациенты будут находиться в больницах на карантине. Медики – дома на режиме самоизоляции.

Из-за временного карантина жители Донского с заболеваниями терапевтического профиля могут получить медицинскую помощь в Новомосковской городской клинической больнице. Жители Куркина – в Ефремовской районной больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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