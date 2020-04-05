Коронавирус в Тульской области: в Донском и Куркино на карантин закрыли отделения городских больниц

Терапевтические отделения донской городской больницы № 1 и куркинской центральной районной больницы закрыли временно на карантин.

У пациентов этих медучреждений подозревают коронавирусную инфекцию. У них взяты анализы. Пациенты - жители Донского и Куркина - госпитализированы в Тульскую областную клиническую больницу. Их состояние стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

У медперсонала и пациентов, контактировавших с заболевшими, взяты анализы на коронавирус.

До получения окончательных результатов на 10 день пациенты будут находиться в больницах на карантине. Медики – дома на режиме самоизоляции.

Из-за временного карантина жители Донского с заболеваниями терапевтического профиля могут получить медицинскую помощь в Новомосковской городской клинической больнице. Жители Куркина – в Ефремовской районной больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Тульской области: отделение горбольницы №10 закрыли на карантин

У пациентов, находившихся там, подозревают коронавирус (подробности)