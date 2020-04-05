В Тульской области из-за коронавируса могут закрыть на карантин целый поселок

Поселок Рождествено оказался под угрозой закрытия на карантин. В населенном пункте было выявлено 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Полный карантин введут в случае распространения инфекции. А это значит, что в поселке закроют въезд и выезд, прекратят работать все общественные места, включая ресторан и магазин.

Сейчас в населенном пункте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: дезинфицируют улицы и общественные пространства.

Жителям Рождествено рекомендуют соблюдать режим строгой самоизоляции или рассмотреть возможность на время покинуть поселок.