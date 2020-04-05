Скончавшаяся за день до выписки пенсионерка в Туле заразилась коронавирусом от родственника

93-летняя жительница Тулы скончалась за день до выписки из больницы. Она оказалась в стенах медучреждения после того, как тест на коронавирус показал положительный результат.

Как стало известно "КП-Тула", 93-летняя жительница Тулы за границей не была. Она контактировала с родственником, заболевшим коронавирусом после возвращения из-за границы.

В силу возраста женщина преимущественно находилась дома, круг ее контактов минимален. Один из заболевших проходит лечение, вторая изолирована.

Сама пожилая женщина проходила лечение в течение 2 недель до выздоровления. Ей была назначена комплексная интенсивная терапия. И она дала положительный результат.

Контрольный анализ повторно подтвердил отсутствие вируса у тулячки. Тем не менее, пенсионерки не стало. К трагическому исходу привело хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

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