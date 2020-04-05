Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 апреля 2020: лечение проходят 15 человек

По состоянию на 5 апреля 2020 число зараженных коронавирусом в Тульской области не изменилось. Проходят лечение в медучреждениях региона 15 человек.

О последних 2 случаях стало известно накануне, 4 апреля. Двое туляков заразились от уже заболевших людей.

Всего в Тульской области выявлено 19 случаев. Трое человек успешно прошли лечение и выписались. Одна пенсионерка также выздоровела, но скончалась за день до выписки из-за хронического заболевания.