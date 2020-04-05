Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 апреля 2020: лечение проходят 15 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 апреля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 апреля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 5 апреля 2020 число зараженных коронавирусом в Тульской области не изменилось. Проходят лечение в медучреждениях региона 15 человек.
О последних 2 случаях стало известно накануне, 4 апреля. Двое туляков заразились от уже заболевших людей.
Всего в Тульской области выявлено 19 случаев. Трое человек успешно прошли лечение и выписались. Одна пенсионерка также выздоровела, но скончалась за день до выписки из-за хронического заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU