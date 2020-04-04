2020-04-04T14:54:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: отделение горбольницы №10 закрыли на карантин

У пациентов, находившихся там, подозревают коронавирус
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Пульмонологическое отделение тульской горбольницы №10 временно закрыто на карантинПульмонологическое отделение тульской горбольницы №10 временно закрыто на карантинФото: Алексей ФОКИН
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Пульмонологическое отделение тульской горбольницы №10 временно закрыто на карантин. У пациентов, находившихся там, подозревают коронавирус. У них взяли анализы и госпитализировали в тульскую областную клиническую больницу.

У медиков отделения и пациентов, остающихся на лечении, также взяты анализы на коронавирус. До получения результатов их оставили в больнице на карантине.

- Пациенты с заболеваниями пульмонологического профиля, которые нуждаются в медицинской помощи, направляются на лечение в городскую больницу №7, - сообщили в региональном минздраве.

В самом пульмонологическом отделении проводят противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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