Коронавирус в Тульской области: отделение горбольницы №10 закрыли на карантин

Пульмонологическое отделение тульской горбольницы №10 временно закрыто на карантин. У пациентов, находившихся там, подозревают коронавирус. У них взяли анализы и госпитализировали в тульскую областную клиническую больницу.

У медиков отделения и пациентов, остающихся на лечении, также взяты анализы на коронавирус. До получения результатов их оставили в больнице на карантине.

- Пациенты с заболеваниями пульмонологического профиля, которые нуждаются в медицинской помощи, направляются на лечение в городскую больницу №7, - сообщили в региональном минздраве.

В самом пульмонологическом отделении проводят противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию помещений.