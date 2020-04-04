2020-04-03T20:14:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 апреля 2020: число заболевших не изменилось и составило 14

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 апреля 2020 года
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Коронавирус в Тульской областиКоронавирус в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 4 апреля, не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтвержденных случаев 17.

Лечение проходят 14 человек. Еще 3 человек вылечились и покинули стены медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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