Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 апреля 2020: число заболевших не изменилось и составило 14
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 апреля 2020 года
Коронавирус в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 4 апреля, не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтвержденных случаев 17.
Лечение проходят 14 человек. Еще 3 человек вылечились и покинули стены медучреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU