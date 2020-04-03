Коронавирус заставил Федора Конюхова самоизолироваться в тульской деревне

Российский путешественник Федор Конюхов самоизолировался в Заокском районе. В своем инстаграм-аккаунте он сообщил поклонникам, что выполняет предписание властей и находится дома.

Путешественник отметил, что сейчас занят написанием книги "Мой путь к мысу Горн". Она рассказывает о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан. Также путешественник делает наброски к будущим картинам, занимается домашними делами, читает новые книги и перечитывает произведения любимых авторов.

- Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание, - подчеркнул Федор Конюхов.

Путешественник также призвал читателей своего микроблога быть аккуратными, беречь себя и своих близких.