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Коронавирус заставил Федора Конюхова самоизолироваться в тульской деревне

Все международные проекты и крупные экспедиции путешественник поставил на паузу
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Коронавирус заставил Федора Конюхова самоизолироваться в тульской деревнеКоронавирус заставил Федора Конюхова самоизолироваться в тульской деревнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российский путешественник Федор Конюхов самоизолировался в Заокском районе. В своем инстаграм-аккаунте он сообщил поклонникам, что выполняет предписание властей и находится дома.

Путешественник отметил, что сейчас занят написанием книги "Мой путь к мысу Горн". Она рассказывает о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан. Также путешественник делает наброски к будущим картинам, занимается домашними делами, читает новые книги и перечитывает произведения любимых авторов.

- Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание, - подчеркнул Федор Конюхов.

Путешественник также призвал читателей своего микроблога быть аккуратными, беречь себя и своих близких.

fedorkonyukhovfedorkonyukhov
Дорогие друзья, многие из вас интересуются, где сейчас находится Федор Конюхов? Я дома, выполняю предписание наших властей. Пишу книгу "Мой путь к мысу Горн" о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан, делаю наброски к будущим картинам, занимаюсь домашними делами, читаю новые книги и перечитываю произведения любимых авторов. Дома всегда есть чем заняться. Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, береги себя и своих близких. Мы все в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию. Молюсь за вас. #сидимдома #оставайсядома #мывсеводнойлодке #мывместе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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