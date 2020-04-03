С 6 апреля в Тульской области вводится особый противопожарный режим

С 09.00 6 апреля в Тульской области вводится особый противопожарный режим. Во время его действия будут действовать ряд ограничений.

Автомобили не смогут въезжать в леса, за исключением дорог общего пользования. Ограничение не коснется специальных транспортных средств, принадлежащих пожарной охране, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб.

Также будет действовать запрет на профилактические выжигание сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, полосах отвода лини электропередач, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.

Напомним, ранее Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что в апреле на всей территории Тульской области возможно возникновение лесных пожаров.