2020-04-03T16:22:54+03:00
Происшествия

С 6 апреля в Тульской области вводится особый противопожарный режим

Туляки не смогут разводить костры, а автомобили не смогут въезжать в леса
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С 6 апреля в Тульской области вводится особый противопожарный режимС 6 апреля в Тульской области вводится особый противопожарный режимФото: Алексей ФОКИН
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С 09.00 6 апреля в Тульской области вводится особый противопожарный режим. Во время его действия будут действовать ряд ограничений.

Автомобили не смогут въезжать в леса, за исключением дорог общего пользования. Ограничение не коснется специальных транспортных средств, принадлежащих пожарной охране, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб.

Также будет действовать запрет на профилактические выжигание сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, полосах отвода лини электропередач, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.

Напомним, ранее Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что в апреле на всей территории Тульской области возможно возникновение лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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