Директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров: Главное сейчас - сохранить здоровье наших сотрудников

- Хочу обратиться к нашим клиентам и партнерам. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств. На сегодня производство и отгрузки продукции осуществляются в соответствии с планом, - отметил директор АО "Готэк-Центр" Андрей Куров.

Фото: материалы пресс-служб

В группе предприятий "Готэк" создан оперативный штаб, который ежедневно осуществляет мониторинг ситуации. Были проанализировали все возможные риски, способные оказать негативное влияние на выполнение производственного плана и приняты меры для их предотвращения.

- Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о тех мерах, которые предприняты в компании.

- Для повышения уровня защиты персонала и организации бесперебойной работы производственных предприятий сделаны несколько важных шагов.

Во-первых, мы ограничили очные контакты внутри предприятия. В течении первой недели объявленной нерабочей в стране у нас появилась возможность проработать организационные моменты и перевести большинство офисных сотрудников на удаленный режим работы. На предприятия допускаются только работники, участвующие в производственном процессе или его обеспечении, и только после контроля температуры тела и признаков ОРВИ.

Все производственные и офисные помещения, а также транспорт, обеззараживаются в соответствии с рекомендациями профильных надзорных органов. Автоматические дозаторы антисептика на входе в производственные цеха установлены ранее в соответствии с правилами обеспечения пищевой безопасности. Сейчас их количество увеличено, они размещены и в других помещениях вместе c информацией о мерах личной безопасности.

В компании постоянно идет работа с поставщиками сырья, комплектующих, транспортных услуг. Создан увеличенный запас СиМ, страховые запасы упаковки для клиентов также соответствуют норме или превышают ее.

Это далеко не весь комплекс мер. Ежедневно он пополняется «запасными вариантами» на случай изменения ситуации.

Фото: материалы пресс-служб

Мы смотрим вперед и понимаем, что многие проекты развития, запуска новых продуктов скорее приостановлены, чем остановлены полностью. И связано это в большей степени с ограничением взаимных визитов и отсутствием четкого понимания, как выйти из сложившейся ситуации. Эта задача вполне решаема с помощью современных цифровых средств коммуникаций.

Фото: материалы пресс-служб

На предприятии активно прорабатываем все возможные варианты использования таких инструментов. К сожалению, из-за вынужденных нерабочих дней сроки сместились, но работа в этом направлении не останавливается.

Главное в сложившейся ситуации – сохранить наш персонал. Желаю всем - берегите себя и своих близких, и будьте здоровы!