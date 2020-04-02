Режим нерабочих дней в Тульской области может быть короче, чем объявил Президент РФ

Глава государства объявил о решении продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом регионам дано право самостоятельно решать, какие учреждения и организации должны приостановить деятельность, а какие могут ее возобновить или продолжить. Исходя из эпидемиологической и экономической ситуации на территориях.

В связи с этим вице-губернаторам и заместителям председателя регионального правительства поручено проанализировать ситуацию и в течение трех дней представить предложения в разрезе отраслевой и муниципальной специфики лично губернатору.

Не исключено, что в различный городах и районах области режимы по предупреждению заражением коронавирусом могут оказаться совершенно разными, ибо есть районы, где проблема стоит совсем не так остро, нежели в областной столице или в том же Новомосковске, втором по величине городе в рагионе.

Напомним, что в Тульской области на сегодня зафиксировано 17 официально подтвержденных случаев заболевания. Из них три человека выздоровели. 1507 человек находятся на карантине.