Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 апреля 2020: 14 человек лечат от коронавируса

По состоянию на 3 апреля, в Тульской области проходят лечение 14 человек. Ранее 3 человек покинули стены медучреждений, вылечившись от коронавируса.

1 апреля в Тульской области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Четыре случая инфицирования выявлены у жителей Тулы и Суворова, которые выезжали в Мексику, посещали Москву и Санкт-Петербург. Ещё один - у жителя Тулы, который находился в контакте с больным коронавирусом. Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние всех пациентов стабильное.