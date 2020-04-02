Продление нерабочей недели в Туле: власти региона сами решат до какого срока продлить режим повышенной готовности

Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Такое заявление Президент России сделал во время обращения к гражданам страны 2 апреля.

- Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну – с сохранением за работниками их заработной платы, - заявил глава государства.

Однако за властями Тульской области остается решение о конкретном наборе профилактических мер, оптимальных для региона. В том числе, какой режим установить, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

Напомним, в Тульской области действует режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой до 12 апреля.