2020-04-02T17:07:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: в аптеки поступила партия антисептиков

В продаже можно будет найти гели для рук и спреи объемом от 50 до 100 мл
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В аптеки Тульской области поступила партия антисептиковВ аптеки Тульской области поступила партия антисептиковФото: Алексей ФОКИН
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2 апреля в аптеки региона поступили 30 тысяч антисептиков. Гели для рук и спреи объемом от 50 до 100 мл можно купить в круглосуточных аптеках, сети аптек «Твой доктор» и «Здесь аптека».

Ряд тульских предприятий приступили к производству средств личной гигиены. Компания, работающая в особой экономической зоне «Узловая», начала выпускать жестяные аэрозольные баллоны для антисептиков.

Напомним, ранее в регион поступила крупная партия масок. Ожидается еще одна поставка. Несколько предприятий легкой промышленности региона перепрофилировались для изготовления медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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