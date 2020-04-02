Коронавирус в Тульской области: в аптеки поступила партия антисептиков

2 апреля в аптеки региона поступили 30 тысяч антисептиков. Гели для рук и спреи объемом от 50 до 100 мл можно купить в круглосуточных аптеках, сети аптек «Твой доктор» и «Здесь аптека».

Ряд тульских предприятий приступили к производству средств личной гигиены. Компания, работающая в особой экономической зоне «Узловая», начала выпускать жестяные аэрозольные баллоны для антисептиков.

Напомним, ранее в регион поступила крупная партия масок. Ожидается еще одна поставка. Несколько предприятий легкой промышленности региона перепрофилировались для изготовления медицинских масок.