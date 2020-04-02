25 тысяч жителей Тульской области из наиболее уязвимых категорий бесплатно получат товары первой необходимости

В регионе уже работает координационный центр, организована доставка продуктов питания и товаров первой необходимости силами социальных работников и волонтеров. Но этого недостаточно. Поэтому прорабатывается вопрос адресной помощи наиболее уязвимым категориям граждан, чтобы обеспечить их товарами первой необходимости на безвозмездной основе.

В список тех, кто может рассчитывать на такую поддержку вошли одиноко проживающие пенсионеры старше 85 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида, одинокие инвалиды-колясочники, одинокие малоимущие матери, многодетные малоимущие семьи.

Наборы продуктов и товаров первой необходимости сформированы согласно запросам самих туляков. После поступления спонсорской помощи волонтеры и работники социальных учреждений доставят по адресам.

Всю информацию можно получить по многоканальному телефону: 8-800-200-52-26.