Порядка 25 тысяч жителей Тульской области бесплатно получат товары первой необходимости
Порядка 25 тысяч жителей Тульской области бесплатно получат товары первой необходимости. Речь о наиболее уязвимых категориях граждан.
В этот перечень вошли:
- одиноко проживающие граждане старше 85 лет;
- одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида;
- одиноко проживающие инвалиды-колясочники (совершеннолетние);
- одинокие малоимущие матери;
- многодетные малоимущие семьи.
Продукты и товары первой необходимости доставят людям волонтеры и соцработники после поступления спонсорской помощи.
Всю информацию о доставке наборов жители могут получить по многоканальному телефону координационного центра: 8-800-200-52-26.
ИСТОЧНИК KP.RU