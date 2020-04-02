2020-04-02T15:46:12+03:00
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Порядка 25 тысяч жителей Тульской области бесплатно получат товары первой необходимости

Пенсионеров, людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; малоимущих многодетных семей обеспечат всем необходимым
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Порядка 25 тысяч жителей области из наиболее уязвимых категорий бесплатно получат товары первой необходимостиПорядка 25 тысяч жителей области из наиболее уязвимых категорий бесплатно получат товары первой необходимостиФото: Алексей ФОКИН
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Порядка 25 тысяч жителей Тульской области бесплатно получат товары первой необходимости. Речь о наиболее уязвимых категориях граждан.

В этот перечень вошли:

- одиноко проживающие граждане старше 85 лет;

- одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида;

- одиноко проживающие инвалиды-колясочники (совершеннолетние);

- одинокие малоимущие матери;

- многодетные малоимущие семьи.

Продукты и товары первой необходимости доставят людям волонтеры и соцработники после поступления спонсорской помощи.

Всю информацию о доставке наборов жители могут получить по многоканальному телефону координационного центра: 8-800-200-52-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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