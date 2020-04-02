Третьеклассница из Тульской области читает для всех желающих сказки онлайн

Девятилетняя Василина Крупнина стала волонтером, последовав по стопам мамы, которая вот уже почти два десятка лет помогает разным людям и участвует в различных добровольческих проектах. Девочку с удовольствием слушают дети и взрослые не только из России, но и в других странах - Украине, Белоруссии, Испании, Франции, Португалии и Шотландии.

Изначально Василина предлагала всем желающим даже просто поболтать, но наибольшим спросом стали пользоваться сказки – настоящая русская классика – «По щучьему велению», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

Заявок оказалось так много - ежедневно более полусотни – что со смартфона пришлось перейти на ноутбук, завести страницу в Инстаграмм, и выходить с трансляциями уже с него. Появились уже постоянные слушатели.

Более того, и сама девочка учится новому у своих собеседников – кто-то делится с ней рецептами, кто-то учит рисовать.