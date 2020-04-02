2020-04-02T13:42:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Сын главы Тулы застрял на острове Кипр

Тульский велосипедист Сергей Ростовцев ждет эвакуации в Россию
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульский велосипедист Сергей Ростовцев ждет эвакуации в РоссиюТульский велосипедист Сергей Ростовцев ждет эвакуации в РоссиюФото: соцсети
Изменить размер текста:

Велосипедист сейчас находится на Кипре, где проходил тренировочный сбор в рамках подготовки к международным соревнованиям с марта 2020 года. В связи с перекрытием границ из-за пандемии коронавируса, он не может вылететь обратно домой.

С подобной ситуацией столкнулись уже более семи десятков российских спортсменов. Минспорта России держит ситуацию на контроле, прорабатывая для каждого из них свои решения.

По информации облспорткомитета, участник сборной по велоспорту России Сергей Ростовцев уже включен в список на эвакуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области ликвидировали свалку только после вмешательства прокуратуры
В Туле сотрудники МЧС и кинологи обследовали бесхозный пакет с вещами
В Тульской области глава МО Иваньковское купил участки по заниженной стоимости
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
В Тульской области выплаты на детей 3-7 лет начнутся с 1 июня
В Тульской области пожилых людей медики будут наблюдать на дому
Куда тулякам обращаться, если УК не обрабатывают подъезд
В Тульской области отдыхающие превратили в свалку набережную реки Воронка
В Тульской области размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей
Расхитителя денежных средств детского лагеря в Тульской области осудят
Коронавирус в Тульской области: на удаленный режим работы переведены более 12 тысяч сотрудников
Станции переливания крови в Тульской области работают в обычном режиме
Дело жительницы Тульской области, прокатившей автоинспектора на капоте, вернулось в суд
Пособия на детей в Тульской области 2020: как и где получить дополнительно пять тысяч рублей
Склад люминесцентных ламп в Тульской области: виновных привлекут к ответственности
Жители Суворова Тульской области задолжали за мусор больше 100 тысяч рублей
Против коронавируса: туляк станцевал в центре города в защитной экипировке
Житель Тульской области присвоил деньги с банковской карты собутыльницы
Тульские призывники доберутся до места службы только в мае
Пять туляков перевели мошенникам деньги за несуществующие товары
Очереди в Тульской области приказали разредить
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: 14 человек проходят лечение
В пожаре на улице Декабристов в Туле сгорел человек
В Тульской области незаконно вырубали деревья
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
За сутки в Тульской области не произошло ни одного ДТП с погибшими
В Туле не поделили дорогу "SsangYong" и "Mercedes"