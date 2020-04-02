Сын главы Тулы застрял на острове Кипр

Велосипедист сейчас находится на Кипре, где проходил тренировочный сбор в рамках подготовки к международным соревнованиям с марта 2020 года. В связи с перекрытием границ из-за пандемии коронавируса, он не может вылететь обратно домой.

С подобной ситуацией столкнулись уже более семи десятков российских спортсменов. Минспорта России держит ситуацию на контроле, прорабатывая для каждого из них свои решения.

По информации облспорткомитета, участник сборной по велоспорту России Сергей Ростовцев уже включен в список на эвакуацию.