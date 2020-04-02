2020-04-02T10:09:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: организации обязали нанести разметку для соблюдения дистанции в очередях

Вводятся дополнительные меры для недопущение распространения коронавируса в Тульской области
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В регионе вводятся дополнительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусаВ регионе вводятся дополнительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
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Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева. Из документа следует: в регионе вводятся дополнительные меры, направленные на недопущение распространения коронавируса.

Одним из главных пунктов постановления стала специальная разметка. Ее должны нанести в помещениях все руководители организаций независимо от форм собственности, в которых могут формироваться очереди.

Разметка должна позволить клиентам соблюдать между собой дистанцию в 1 метр.

Ее нанести необходимо до 00.00 4 апреля. А затем отчитаться в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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