2020-04-01T20:02:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: ряд предприятий перепрофилируется на выпуск масок

Предприятия региона смогут выпускать 20 тысяч масок в день
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Ряд тульских предприятий перепрофилируется на выпуск масокРяд тульских предприятий перепрофилируется на выпуск масокФото: материалы пресс-служб
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Около 10 предприятий в регионе в ближайшее время перепрофилируются на пошив масок. Сейчас это сделала пока только одна трикотажная фирма. Фабрика выпускает около 4 тысяч медицинских масок из марли в сутки.

На предприятии была проведена дезинфекция помещений. Санитарная обработка проводится дважды в день.

Для того чтобы закрыть потребности в индивидуальных средствах защиты туляков областное правительство ведет переговоры с ООО «ДельРус» (единый поставщик масок в стране), чтобы часть изготовленной продукции осталась в регионе.

Кроме того, прорабатывается вопрос наладки в Тульской области производства защитных масок из спандбонда. Этот нетканый материал составляет основу аптечной медицинской маски.

Техусловие на изготовление масок от Минпромторга России уже получено. Чтобы наладить их выпуск понадобится несколько дней. Для производства будет использоваться сырье, полученное в Узловой.

По предварительным подсчетам, используя все мощности легкой промышленности Тульской области, предприятия региона смогут выпускать 20 тысяч масок в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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