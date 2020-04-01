Герои в белых халатах

Хрупкие медсестры выносили в годы Великой Отечественной на своих плечах под градом пуль израненных солдат с линии фронта. Порой ценой своей жизни... Афганистан, другие локальные конфликты — все то же самое. Безмерный подвиг докторов, спасавших наших бойцов, увековечен в скульптурах и монументах по всей стране. Но и в мирной обстановке есть место врачебному подвигу.

Буквально каждый год по всему миру вызов профессионалам в белых халатах бросают вспышки различных заболеваний. Сегодня, наверное, наступил один из таких самых сложных моментов. Коронавирусная инфекция, признанная ВОЗ пандемией, угрожает жизни каждого из нас. И вновь только медики, специалисты своего дела, могут помочь противостоять ее распространению, взяв на свои плечи непростой груз не только профилактики заболевания, но и помощи заболевшим.

Статистика - неумолимая вещь. С каждым днем показывает рост заразившихся новым вирусом не только в мире, в стране, но и в Тульской области. В нашем регионе четыре медицинских учреждения поставлены на «передний край обороны»: Тульская областная клиническая больница, Тульская городская больница № 11, Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и Новомосковская городская клиническая больница.

Просто ежедневная работа

Как признается главный врач тульской горбольницы № 11 Спартак Могильников, инфекционное отделение его лечебного учреждения одним из первых приняло на себя удар COVID-19. Здесь проходят лечение взрослые с новой коронавирусной инфекцией.

Спартак МогильниковФото: Личный архив героя публикации

Отделение рассчитано на 30 мест, оснащено в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, есть все необходимое для комфортного пребывания пациентов. С ними в стационаре работают опытные врачи-инфекционисты, привлекаются врачи-консультанты рентгенологи, УЗИ-специалисты.

Каково это, каждый день, каждую минуту осознавать, в насколько опасной ситуации находишься? Об этом рассказывает врач-инфекционист городской больницы № 11 Ольга Савосина:

Ольга СавосинаФото: Личный архив героя публикации

- Работа врачом была мечтой всей моей жизни. Когда только училась в университете, были различные мысли, в какой именно профиль пойти. Подумывала и о педиатрии, но по окончании ординатуры и восьми лет обучения выбрала именно инфекционное направление.

- Ожидали ли вы, что придется столкнуться с такой непростой ситуацией?

- В теории, конечно, имела представление, что может случиться эпидемия. Морально была готова. Сейчас врачи должны полностью мобилизоваться, что мы и делаем. Но лучше бы такой ситуации не произошло.

- Сложнее психологически работать в условиях реальной угрозы?

- В инфекционном отделении я работаю уже полтора года. Не могу сказать, что изменения в режиме работы сильно заметны. Да, осторожность повышена. Мы четко соблюдаем все меры защиты. Мы, врачи, спокойны — это просто наша ежедневная работа. Дополнительные меры безопасности чуть больше отнимают времени. И все. Настрой у всех позитивный.

На защите детей

Коронавирус опасен не только для взрослых: под его удар могут попасть и дети. Как их защитить? Как построена работа педиатров сегодня? На эти и другие вопросы отвечает заведующая детской поликлиникой № 3 г. Тулы Лариса Грошихина.

Лариса ГрошихинаФото: Алексей ФОКИН

- Созданы бригады медиков, которые специализируются по работе с детьми. Мы получаем информацию о прибывающих из-за рубежа тульских семьях, они отправляются на обязательный 14-дневный карантин. Наша задача — не только контролировать состояние здоровья детей, но и определить круг их контактов, - рассказывает Лариса Владимировна. - Сначала мы выясняем по телефону самочувствие детей. Если есть жалобы, симптомы недомогания — немедленно выезжаем «на адрес», берем мазок из носоглотки. Анализы на коронавирус забираем на 1, 3 и 10 день самоизоляции.

- А если у ребенка нет признаков заболевания?

- В этом случае анализ берется на 10-й день карантина. Каждый случай индивидуален: даже если нет никаких проявлений, человек может быть носителем вируса. Большое значение здесь имеет правильно собранный эпидемиологический анамнез.

- Расскажите о работе врачей, отправляющихся к маленьким пациентам...

- Наша бригада состоит из 2-х человек — врач и медсестра. В сутки совершаем 4-5 выездов. При этом предпринимаются все меры предосторожности: перед тем, как войти в подъезд, мы еще в машине надеваем специальный одноразовый костюм: халат, бахилы, головной убор, перчатки, маску. В нашем арсенале есть и средства для дезинфекции. Конечно, нагрузки на врачей возросли... За 30 лет в профессии я привыкла и к загруженности, и к возможным рискам. Врач — это не просто выбор, это судьба, и в трудной ситуации мы обязаны быть на передовой. Поэтому волнение есть не столько за себя, сколько за наших пациентов.

- Работать врачом всегда было вашей мечтой?

- Именно так! У меня мама педиатр, я с ранних лет даже не рассматривала других вариантов. Поэтому в 1985 году поступила в Ленинградский педиатрический мединститут, после окончания вернулась в Тулу, начала работу детским врачом — педиатром. Этот путь я продолжаю и по сей день.

- Вернемся к ситуации с коронавирусом. Как защититься самим и оградить детей от невидимого врага?

- Прежде всего, не нужно паниковать. Профилактика сейчас на первом месте. Но сил одних только медиков мало — важную роль в борьбе с вирусом играют простые граждане. Я хотела бы обратиться ко всем тулякам: выполняйте предписания, которые даны специалистами Минздрава и Роспотребнадзора. В такие моменты мы должны думать о близких — если мы хотим защитить тех, кто нам дорог, то необходимо оставаться дома!

Как можно защитить ребенка?

Ведущую роль играет разобщение — здоровый ребенок не должен находиться вблизи людей с симптомами ОРВИ. Важно выработать привычку у детей мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующими средствами. Особенно после того, как они высмаркиваются, кашляют или чихают.

Только вместе

Встретившись и пообщавшись лично с тульскими докторами, мы еще раз убедились: работа врача — самоотверженный труд на благо ближнего, ежедневная ответственность за принятые решения. Кроме профессиональных знаний, нужно обладать неиссякаемым запасом сострадания и отзывчивости, твердостью характера. Давайте побережем наших докторов — останемся дома и сделаем все от нас зависящее для того, чтобы остановить эпидемию.