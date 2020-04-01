Доставка товаров первой необходимости в Туле в период коронавируса: кто может ее получить и как оформить заявку

Пенсионеры и люди, находящиеся на карантине, могут обратиться за помощью в доставке товаров первой необходимости. Их привезут волонтеры или соцработники.

Для этого нужно обратиться координационный центр, созданный на базе тульского центра социального обслуживания.

Заявку можно оставить по многоканальному телефонному номеру: 8-800-200-52-26. Звонки принимаются по 5 линиям с 9.00 до 18.00.

В нерабочее время звонки записываются на автоответчик с определителем номера. В течение суток сотрудники центра отрабатывают заявку.

Заявитель оплачивает только доставленные ему товары, сама доставка – бесплатная.