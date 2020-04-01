2020-04-01T14:03:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, новости на 1 апреля 2020 года: число выявленных случаев COVID-19 выросло до 17

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тульской области на 1 апреля 2020 года
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В Тульской области число выявленных случаев COVID-19 выросло до 17В Тульской области число выявленных случаев COVID-19 выросло до 17Фото: Алексей ФОКИН
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Число положительных результатов на новую коронавирусную инфекцию в Тульской области выросло до 17.

1 апреля стало известно о 5 новых случаях заболевания. Четыре из них - у жителей Тулы и Суворова. Они посещали Мексику, Москву и Санкт-Петербург. Еще один - у туляка, контактировавшего с больным коронавирусом.

Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние всех пациентов стабильное.

Отметим, что 3 человека полностью вылечились от коронавируса и выписаны из больниц. На карантине остаются 1 622 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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