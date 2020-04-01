Коронавирус в Тульской области, новости на 1 апреля 2020 года: число выявленных случаев COVID-19 выросло до 17

Число положительных результатов на новую коронавирусную инфекцию в Тульской области выросло до 17.

1 апреля стало известно о 5 новых случаях заболевания. Четыре из них - у жителей Тулы и Суворова. Они посещали Мексику, Москву и Санкт-Петербург. Еще один - у туляка, контактировавшего с больным коронавирусом.

Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние всех пациентов стабильное.

Отметим, что 3 человека полностью вылечились от коронавируса и выписаны из больниц. На карантине остаются 1 622 человека.