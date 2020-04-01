2020-04-01T13:15:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Регистрация браков в Туле во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

Регистрация браков в Туле во время коронавируса временно приостанавливается
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Регистрация браков в Туле во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее времяРегистрация браков в Туле во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее времяФото: Алексей ФОКИН
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ЗАГСы Тульской области приостанавливают государственную регистрацию и расторжение браков по ранее поданным заявлениям. Такое решение было принято по рекомендациям Министерства юстиции РФ.

Уже назначенные даты государственной регистрации перенесут на более поздний срок. В исключительных случаях браки зарегистрируют только в присутствии жениха и невесты.

Регистрация рождения проходит в роддомах области до выписки новорожденных.

После снятия ограничительных мер подать заявление на государственную регистрацию актов гражданского состояния можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В Туле государственная регистрация смерти производится после предварительной консультации по телефону: 42-45-30

Государственная регистрация рождения осуществляется только для граждан, находящихся в родильных домах, консультации по вопросам рождения по телефону: 33-35-45

Об оказании других услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния консультацию возможно получить по телефону:

по вопросам регистрации брака - 55-08-31,

по вопросам расторжения брака - 42-58-09,

по другим вопросам - 55-08-14, 55-08-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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