Регистрация браков в Туле во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

ЗАГСы Тульской области приостанавливают государственную регистрацию и расторжение браков по ранее поданным заявлениям. Такое решение было принято по рекомендациям Министерства юстиции РФ.

Уже назначенные даты государственной регистрации перенесут на более поздний срок. В исключительных случаях браки зарегистрируют только в присутствии жениха и невесты.

Регистрация рождения проходит в роддомах области до выписки новорожденных.

После снятия ограничительных мер подать заявление на государственную регистрацию актов гражданского состояния можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В Туле государственная регистрация смерти производится после предварительной консультации по телефону: 42-45-30

Государственная регистрация рождения осуществляется только для граждан, находящихся в родильных домах, консультации по вопросам рождения по телефону: 33-35-45

Об оказании других услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния консультацию возможно получить по телефону:

по вопросам регистрации брака - 55-08-31,

по вопросам расторжения брака - 42-58-09,

по другим вопросам - 55-08-14, 55-08-57.